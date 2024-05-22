بعد وصوله لموسكو.. ملك البحرين يشيد بدور روسيا البناء في صيانة الأمن والسلم الدوليين

أعرب ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة عن إشادته بالدور البناء الذي تقوم به روسيا من أجل صيانة الأمن والسلم الدوليين، والإسهام في دعم جهود التنمية والازدهار في دول العالم.

وقال ملك البحرين لدى وصوله إلى موسكو: "يطيب لنا ونحن نصل الى روسيا الاتحادية الصديقة، أن نعرب عن خالص الشكر والامتنان لفخامة الأخ الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية على دعوته الكريمة، مشيدين بعلاقات الصداقة الوثيقة التي تجمع بين بلدينا وشعبينا الصديقين، وما تحققه من تطور وتنام في مختلف المجالات بما يلبي الأهداف والمصالح المشتركة".

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وأضاف: "ويسرنا أن نعرب عن بالغ الاعتزاز بالمكانة الرفيعة التي تحتلها روسيا الاتحادية على المستوى الدولي، بقيادة فخامة الرئيس فلاديمير بوتين، والدور البناء الذي تقوم به من أجل صيانة الأمن والسلم الدوليين، والإسهام في دعم جهود التنمية والازدهار في دول العالم، معربين عن التقدير لما تحققه روسيا من تقدم وتطور مشهود على المستوى الاقتصادي والتنمية الشاملة، مؤكدين حرصنا على توثيق العلاقات البحرينية الروسية والارتقاء بها إلى مستويات أكثر شمولا وازدهارا بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق الخير والنفع لبلدينا وشعبينا الصديقين".

وكان في استقبال الملك البحريني لدى وصوله إلى مطار فنوكوفو سعادة ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية والممثل الخاص للرئيس في الشرق الأوسط واليكسي سكو سيريف سفير روسيا لدى البحرين وأحمد عبدالرحمن الساعاتي سفير البحرين لدى روسيا.

وأعلن الكرملين في وقت سابق من اليوم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد اجتماعا مع ملك البحرين في موسكو يوم غد 23 مايو.

وجاء في البيان الصادر عن الكرملين اليوم الأربعاء: "يعتزم الطرفان مناقشة آفاق التعاون الروسي البحريني في المجالات التجارية والاقتصادية والإنسانية والطاقة"، مشيرا إلى أنه من المقرر التوقيع على وثائق مشتركة عقب الاجتماع.

وبحسب البيان، تشمل القضايا المطروحة للنقاش جدول الأعمال الدولي "بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط، مع الأخذ في الاعتبار رئاسة البحرين لجامعة الدول العربية".

المصدر: وكالة الأنباء البحرينية+RT