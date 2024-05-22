 
مباشر

الكرملين: بوتين سيعقد اجتماعا هاما مع ملك البحرين في موسكو يوم 23 مايو

أخبار العالم العربي

الكرملين: بوتين سيعقد اجتماعا هاما مع ملك البحرين في موسكو يوم 23 مايو
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xl9h

أكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد اجتماعا مع ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، في موسكو يوم غد 23 مايو الجاري.

إقرأ المزيد
ملك البحرين يعرب عن شكره لبوتين لجهوده في تعزيز العلاقات مع العالم العربي
ملك البحرين يعرب عن شكره لبوتين لجهوده في تعزيز العلاقات مع العالم العربي

وجاء في البيان الصادر عن الكرملين اليوم الأربعاء: "يعتزم الطرفان مناقشة آفاق التعاون الروسي البحريني في المجالات التجارية والاقتصادية والإنسانية والطاقة"، مشيرا إلى أنه من المقرر التوقيع على وثائق مشتركة عقب الاجتماع.

وبحسب البيان، تشمل القضايا المطروحة للنقاش جدول الأعمال الدولي "بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط، مع الأخذ في الاعتبار رئاسة البحرين لجامعة الدول العربية". 

وفي وقت سابق، أعرب ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، خلال لقائه نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، عن شكره للرئيس فلاديمير بوتين على جهوده لتحسين العلاقات مع البحرين والعالم العربي.

 

 

المصدر: تاس

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مراسم تشييع الرئيس الإيراني الراحل ورفاقه في مدينة تبريز