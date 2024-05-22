الكرملين: بوتين سيعقد اجتماعا هاما مع ملك البحرين في موسكو يوم 23 مايو

أكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد اجتماعا مع ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، في موسكو يوم غد 23 مايو الجاري.

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وجاء في البيان الصادر عن الكرملين اليوم الأربعاء: "يعتزم الطرفان مناقشة آفاق التعاون الروسي البحريني في المجالات التجارية والاقتصادية والإنسانية والطاقة"، مشيرا إلى أنه من المقرر التوقيع على وثائق مشتركة عقب الاجتماع.

وبحسب البيان، تشمل القضايا المطروحة للنقاش جدول الأعمال الدولي "بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط، مع الأخذ في الاعتبار رئاسة البحرين لجامعة الدول العربية".

وفي وقت سابق، أعرب ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، خلال لقائه نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، عن شكره للرئيس فلاديمير بوتين على جهوده لتحسين العلاقات مع البحرين والعالم العربي.

المصدر: تاس