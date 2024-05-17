ملك البحرين يعرب عن شكره لبوتين لجهوده في تعزيز العلاقات مع العالم العربي

أعرب ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، خلال لقائه نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، عن شكره للرئيس فلاديمير بوتين على جهوده لتحسين العلاقات مع البحرين والعالم العربي.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان: "طلب ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، توجيه الشكر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على رسالته إلى المشاركين في قمة جامعة الدول العربية في المنامة، وكذلك على استمراره في تعزيز العلاقات المتعددة الأوجه مع البحرين والدول العربية بشكل عام".

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وفي برقية تحية بعثها بوتين يوم أمس للمشاركين في القمة العربية الـ33، أشاد الرئيس الروسي بتوسيع العلاقات الودية والتعاون البنّاء بين روسيا والدول العربية بما يلبي المصالح المشتركة.

كما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية أصبح يكتسب أهمية خاصة في ظل التصعيد غير المسبوق الذي يشهده الشرق الأوسط.

المصدر: RT