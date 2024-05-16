لحظة بلحظة.. القمة العربية في البحرين 2024
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xjri
تنطلق اليوم الخميس في العاصمة البحرينية المنامة أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين بحضور عدد من القادة العرب والضيوف الأجانب.
يبدأ وصول ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية ورؤساء الوفود إلى قصر الصخير، مكان انعقاد القمة، عند الساعة 12 بالتوقيت المحلي، حيث سيتم التقاط الصورة التذكارية، قبل أن تبدأ الجلسة الافتتاحية بكلمة المملكة العربية السعودية بصفتها رئيسة سابقة للدورة العادية الـ32 للقمة، ثم تسلم الرئاسة إلى مملكة البحرين.
- فيما يلي صورة تظهر تفاصيل جلسة الافتتاح:
RT