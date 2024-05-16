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لحظة بلحظة.. القمة العربية في البحرين 2024

أخبار العالم العربي

لحظة بلحظة.. القمة العربية في البحرين 2024
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تنطلق اليوم الخميس في العاصمة البحرينية المنامة أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين بحضور عدد من القادة العرب والضيوف الأجانب.

  • يبدأ وصول ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية ورؤساء الوفود إلى قصر الصخير، مكان انعقاد القمة، عند الساعة 12 بالتوقيت المحلي، حيث سيتم التقاط الصورة التذكارية، قبل أن تبدأ الجلسة الافتتاحية بكلمة المملكة العربية السعودية بصفتها رئيسة سابقة للدورة العادية الـ32 للقمة، ثم تسلم الرئاسة إلى مملكة البحرين.

  • القمة العربية في البحرين شهدت تغيب عدد من الزعماء العرب

  • فيما يلي صورة تظهر تفاصيل جلسة الافتتاح: 
لحظة بلحظة.. القمة العربية في البحرين 2024
RT

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لحظة بلحظة.. القمة العربية في البحرين 2024