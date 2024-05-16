لحظة بلحظة.. القمة العربية في البحرين 2024

يبدأ وصول ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية ورؤساء الوفود إلى قصر الصخير، مكان انعقاد القمة، عند الساعة 12 بالتوقيت المحلي، حيث سيتم التقاط الصورة التذكارية، قبل أن تبدأ الجلسة الافتتاحية بكلمة المملكة العربية السعودية بصفتها رئيسة سابقة للدورة العادية الـ32 للقمة، ثم تسلم الرئاسة إلى مملكة البحرين.