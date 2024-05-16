بن سلمان: ندعو لمواصلة العمل لوقف عدوان قوات الاحتلال على قطاع غزة

دعا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مواصلة العمل للوصول إلى وقف فوري لعدوان "قوات الاحتلال على قطاع غزة".

وفي الكلمة الافتتاحية خلال القمة العربية في البحرين 2024، قال بن سلمان:

المملكة أولت اهتماما بالغا بالقضايا العربية.

المملكة استضافت اجتماعا أدان العدوان الإسرائيلي على غزة تحت أي ذريعة.

ندعو إلى مواصلة العمل للوقف الفوري لعدوان قوات الاحتلال على قطاع غزة وإيصال المساعدات.

العمل لايجاد حل بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة.

ترحب المملكة بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 مايو 2024 قرارا يتضمن أن دولة فلسطين مؤهلة للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

تسعى المملكة لتحقيق الأمن والسلام والازدهار في المنطقة، وتدعو إلى حل جميع النزاعات بالطرق السلمية.

المملكة تواصل تقديم المساعدات الإنسانية والدعم الاقتصادي للأشقاء في اليمن ورعاية الحوار بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة.

استضافنا محادثات للتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار في السودان.

المصدر: RT