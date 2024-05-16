من حضر قمة البحرين ومن تغيب عنها من الزعماء العرب؟

تنطلق اليوم الخميس أعمال القمة العربية الـ33 في العاصمة البحرينية المنامة، بحضور عدد من القادة العرب والضيوف الأجانب.

وستناقش القمة صياغة موقف عربي موحد تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني مع استمرار الحرب على قطاع غزة لأكثر من 7 أشهر، والأزمة الإنسانية في السودان، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالعمل العربي المشترك، في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية.

وتضم الجامعة العربية 22 دولة، ومنذ بدء القمم العربية العادية والطارئة في القاهرة عام 1946، تستضيف المنامة للمرة الأولى اجتماع مجلس جامعة على مستوى القمة (القادة) في دورته العادية الـ33.

ويحضر قمة البحرين كل من:

رئيس فلسطين محمود عباس.

محمود عباس. ملك الأردن عبد الله الثاني.

عبد الله الثاني. رئيس مصر عبد الفتاح السيسي.

عبد الفتاح السيسي. رئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني.

محمد ولد الشيخ الغزواني. رئيس العراق عبد اللطيف جمال رشيد.

عبد اللطيف جمال رشيد. رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي.

نجيب ميقاتي. رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد محمد العليمي.

رشاد محمد العليمي. رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد يونس المنفي.

محمد يونس المنفي. رئيس جزر القمر المتحدة غزالي عثمان.

المتحدة غزالي عثمان. رئيس وزراء الصومال حمزة عبدي بري.

حمزة عبدي بري. رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله.

إسماعيل عمر جيله. أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

الأمير محمد بن سلمان. الرئيس السوري بشار الأسد.

ويتغيب عن القمة من الزعماء العرب:

رئيس الجزائر عبد المجيد تبون وينوب عنه وزير الخارجية أحمد عطاف

عبد المجيد تبون وينوب عنه وزير الخارجية أحمد عطاف ملك المغرب محمد السادس وينوب عنه رئيس الحكومة عزيز أخنوش

محمد السادس وينوب عنه رئيس الحكومة عزيز أخنوش سلطان عمان هيثم بن طارق ويمثل السلطنة نائب رئيس الوزراء أسعد أل سعيد

هيثم بن طارق ويمثل السلطنة نائب رئيس الوزراء أسعد أل سعيد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح ويمثله رئيس الوزراء الشيخ أحمد العبد الله.

الشيخ مشعل الأحمد الصباح ويمثله رئيس الوزراء الشيخ أحمد العبد الله. رئيس تونس قيس سعيد وينوب عنه وزير الشؤون الخارجية، نبيل عمار.

قيس سعيد وينوب عنه وزير الشؤون الخارجية، نبيل عمار. رئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد وينوب عنه نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي محمد بن راشد

المصدر: RT