تعرف على قصر "الصخير" الذي يستضيف القادة العرب في قمة البحرين (فيديو)

اختارت البحرين قصر "الصخير" أحد أهم القصور الملكية في البلاد وملتقى الملوك والزعماء الزائرين للمملكة، مقرا لانعقاد القمة العربية اليوم الخميس.

القصر الذي يعود تاريخه إلى العام 1901 يقع في المنطقة البرية جنوب غرب المملكة، شمال شرق حلبة البحرين الدولية وقرية الزلاق وجامعة البحرين. وكان مقر إقامة حاكم البحرين الراحل الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة الذي حكم البلاد خلال الفترة من 1932 وحتى 1942.

وبعد تولي الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين الحالي الحكم في عام 1999 شهد القصر عملية تجديد شاملة، وأعيد افتتاحه في 16 سبتمبر 2003.

🇧🇭 | #مرحبا_بكم_في_بحرين_العروبة | #قمة_البحرين#قصر_الصخير 👑..



🔸بطرازه الهندسي المستوحى من فن العمارة البحرينية، وأقواسه وأعمدته الكبرى التي تعد رمزاً للثقافة العربية الأصيلة، يستعد قصر الصخير الملكي لاستقبال القادة العرب، حيث يحتضن الخميس فعاليات القمة العربية الثالثة… pic.twitter.com/OeHP2vJTk2 — أحمد شوقي🇧🇭 (@Bo_shawQii) May 16, 2024

ويتميز قصر "الصخير" بهندسة معمارية فريدة مستوحاة من فن العمارة البحرينية، حيث يغلب على مبانيه اللون الأبيض، وتنتشر فيه الأقواس والأعمدة الكبرى، ويعتبر رمزا للثقافة العربية الأصيلة ونموذجا للعمارة البحرينية المستلهمة من قصر "عيسى الكبير" بمنطقة المحرق والذي يعد قمة الإبداع في طراز العمارة البحرينية الأصيلة.

وشهد قصر "الصخير" العديد من الأحداث التاريخية المهمة ومن أبرزها زيارات الدولة والزيارات الرسمية لملوك ورؤساء وأمراء الدول إضافة إلى استضافة قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ديسمبر عام 2016.

كما يعد القصر موقعا للاحتفالات الرسمية بالأعياد الوطنية لمملكة البحرين، كما يستقبل فيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة سفراء الدول لتقديم أوراق اعتمادهم فضلا عن استقبال ممثلي أهالي المحافظات وغير ذلك من المقابلات الرسمية.

المصدر: وكالات