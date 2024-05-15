القادة العرب يتوافدون على العاصمة البحرينية المنامة لحضور القمة العربية (فيديو)

بدأ رؤساء وممثلو الدول العربية ومسؤولون أمميون بالتوافد على البحرين اليوم الأربعاء، للمشاركة بالقمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين التي تعقد يوم غد الخميس في العاصمة المنامة.

وأفادت وكالة الأنباء البحرينية بأن الوافدين إلى المملكة لغاية اللحظة هم:

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو مانويل غوتيريش.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد محمد العليمي.

رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد يونس المنفي.

رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي.

رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف.

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.

الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد.

رئيس جزر القمر المتحدة غزالي عثمان.

القادة العرب بدأو يتوافدون على العاصمة البحرينية المنامة لحضور القمة العربية رقم 33 التي تنعقد في ظل تصاعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والحرب المستعرة بين الجيش والدعم السريع في السودان وغيرها من القضايا الشائكة في مختلف أنحاء الوطن العربي. pic.twitter.com/j64PBXulH6 — RT Arabic (@RTarabic) May 15, 2024

وكان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد أعرب عن تمنياته الخالصة بالنجاح للقمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين، التي تعقد يوم 16 مايو الجاري في العاصمة المنامة.

وكانت قد انطلقت في المنامة يوم الأحد الماضي، الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية الـ33، التي يتوقع أن تركز على الحرب الإسرائيلية على غزة والعلاقات العربية والإقليمية، إضافة إلى الجانب الاقتصادي.

وتعتبر هذه القمة المرتقبة في البحرين الأولى في تاريخ البحرين لجهة انعقاد القمم العربية العادية والطارئة.

المصدر: RT + وكالة الأنباء البحرينية