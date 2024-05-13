"أهلا بقادة الأمة في بحرين العروبة".. فيديو ترحيبي مميز بضيوف القمة العربية الـ33 بالبحرين

زينت الشوارع في مملكة البحرين بأعلام الدول العربية وصور الزعماء والقادة العرب واللافتات الترحيبية استعدادا لانعقاد القمة العربية في البحرين الخميس 16 مايو الجاري.

وأظهرت مقاطع الفيديو من شوارع المملكة والجسور تعليق لافتات كبيرة تحمل صورا لملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة وأرفقت معها عبارات ترحيبية بضيوف القمة.

وكتب على إحدى اللافتات عبارة "مرحبا بضيوف جلالة الملك المعظم في أرض العروبة والسلام – قمة البحرين". وعبارة "البحرين بيت العرب" على لافتات أخرى.

كما علقت صور كبيرة على جانب بعض الطرقات تحمل كل منها صورة لزعيم عربي بجانب صورة ملك البحرين وعبارة "أهلا بقادة الأمة في بحرين العروبة".

وانطلقت في المنامة يوم أمس، الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية الـ33، التي يتوقع أن تركز على الحرب الإسرائيلية على غزة والعلاقات العربية والإقليمية، إضافة إلى الجانب الاقتصادي.

وتعتبر هذه القمة المرتقبة في البحرين الأولى في تاريخ البحرين لجهة انعقاد القمم العربية العادية والطارئة.

المصدر: RT