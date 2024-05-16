"قمة البحرين".. القادة العرب يصدرون بيانا بشأن الحرب على غزة

أدان القادة العرب في بيان يوم الخميس استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة والجرائم التي ارتكبت ضد المدنيين والانتهاكات الإسرائيلية غير المسبوقة للقانون الدولي.

وأصدرت الدورة العادية الثالثة والثلاثون لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في قمة البحرين بيان القادة العرب في قمة البحرين حول العدوان على غزة، حيث قالوا: "ندين بأشد العبارات استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والجرائم التي ارتكبت ضد المدنيين من الشعب الفلسطيني، والانتهاكات الإسرائيلية غير المسبوقة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك استهداف المدنيين والمنشآت المدنية واستخدام سلاح الحصار والتجويع ومحاولات التهجير القسري، وما نتج عنها من قتل وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء".

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كما أدانوا امتداد العدوان الإسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية التي أصبحت ملجأ لأكثر من مليون نازح، وما يترتب على ذلك من تبعات إنسانية كارثية.

وأدان القادة العرب أيضا سيطرة القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، والذي يستهدف تشديد الحصار على المدنيين، مما أدى إلى توقف عمل المعبر وتدفق المساعدات الإنسانية.

وطالب القادة في بيانهم بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة، ووقف كافة محاولات التهجير القسري، وإنهاء كافة صور الحصار والسماح بالنفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية للقطاع والانسحاب الفوري لإسرائيل من رفح.

كما أدانوا بأشد العبارات استهداف القوات الإسرائيلية المنظمات الإنسانية والمنظمات الأممية في قطاع غزة وإعاقة عملها والاعتداءات على قوافل المساعدات لقطاع غزة، بما في ذلك اعتداءات المتطرفين الإسرائيليين على قوافل المساعدات الأردنية، وعدم وفاء السلطات الإسرائيلية بمسؤولياتها القانونية بتوفير الحماية لهذه القوافل، وطالبوا بإجراء تحقيق دولي فوري حول هذه الاعتداءات.

وأكدوا في بيانهم الاستمرار في دعم الشعب الفلسطيني بكافة الصور في مواجهة هذا العدوان، ودعوا المجتمع الدولي والقوى الدولية المؤثرة لتخطي الحسابات السياسية والمعايير المزدوجة في التعامل مع الأزمات الدولية والاضطلاع بمسؤولياتها الأخلاقية والقانونية المنوطة بها في مواجهة الممارسات الإسرائيلية العدوانية، وتوصيفها بشكل واضح انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ودعوا أيضا لتفعيل دور الآليات الدولية المعنية لإجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

واستضافت مملكة البحرين يوم الخميس 16 مايو 2024 اجتماعات الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وذلك برئاسة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

المصدر: RT