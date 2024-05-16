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ميقاتي في قمة البحرين: نطالب بالضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان

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ميقاتي في قمة البحرين: نطالب بالضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان
Globallookpress
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طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي خلال كلمته في القمة العربية المنعقدة في البحرين، بالضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان وتطبيق القرار 1701.

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وقال ميقاتي إن ما يشهده لبنان من أحداث وتصعيد على حدوده الجنوبية، منذ أكثر من سبعة أشهر، تزامنا مع ما يعانيه أهالي قطاع غزة من وجع أليم، ليس سوى نتيجة طبيعية لتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على بلدنا المؤمن بالسلام والعدالة، في ظل انتهاكات إسرائيل المستمرة لسيادته الوطنية وخرقها المتمادي لقرار مجلس الأمن الدولي 1701، والتي وصلت إلى حوالي 35 ألف خرق منذ صدوره في العام 2006.

ميقاتي في قمة البحرين: نطالب بالضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان
RT
ميقاتي مشاركا في قمة البحرين

وجدد ميقاتي التزام لبنان بقرارات الشرعية الدولية، مطالبا بالضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة ووقف انتهاكاتها واعتداءاتها البرية والبحرية والجوية، والتطبيق الشامل والكامل للقرار 1701، ضمن سلة متكاملة بضمانات دولية واضحة ومعلنة.

وأعرب ميقاتي عن أمله في "تفعيل عمل لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا بما يساعد على تحقيق رؤية عربية مشتركة متفق عليها، وبلورة آلية تمويلية لتأمين الموارد اللازمة لتسهيل وتسريع عودة النازحين السوريين إلى بلدهم".

وشدد على أن "اللبنانيين يعولون جدا على الدور الفعال للأشقاء العرب، ولا سيما أعضاء اللجنة الخماسية، من أجل مساعدة القوى السياسية اللبنانية على إنجاز الاستحقاق الرئاسي".

المصدر: RT+ الوكالة الوطنية للإعلام 

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لحظة بلحظة.. القمة العربية في البحرين 2024 (فيديو)