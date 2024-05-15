عباس وبوغدانوف يبحثان الأوضاع في فلسطين خلال لقاء في البحرين

اجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم الأربعاء، في مقر إقامته في العاصمة البحرينية المنامة، مع مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف.

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وجاء هذا الاجتماع على هامش القمة العربية الـ33 التي ستنطلق أعمالها يوم الخميس، حيث أطلع عباس، بوغدانوف، على آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، "خاصة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، والجهود المبذولة لإنهاء حرب الإبادة، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى القطاع"، وفق ما نقلته وكالة "وفا".

كما تطرق الرئيس الفلسطيني إلى "العدوان الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية بما فيها القدس، والمتمثل باستمرار اقتحام قوات الاحتلال للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية وقتل المواطنين وتدمير ممتلكاتهم، واستمرار جرائم المستعمرين الإرهابيين، والمساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، خاصة في مدينة القدس".

وأكد عباس أن فلسطين ستواصل سعيها للحصول على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.

من جهته، أكد بوغدانوف موقف روسيا الداعم للشعب الفلسطيني في تحقيق آماله وطموحاته بالحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة.

المصدر: "وفا"