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بامفيلوفا تعلن النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية الروسية

أخبار روسيا

بامفيلوفا تعلن النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية الروسية
Sputnik
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أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية في روسيا إيلا بامفيلوفا، أن رئيس الدولة الحالي فلاديمير بوتين فاز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة بنسبة 87.28%.

وأشارت إلى أن فلاديمير بوتين، نال تأييد 76 مليونا و277 ألفا و708 أشخاص من الناخبين.

وأوضحت بامفيلوفا أن نتائج التصويت العامة ظلت كما هي وجاءت على النحو التالي:

  • فلاديمير بوتين: صوت له 76 مليونا و277 ألفا و708 بنسبته 87.28٪ من عدد الناخبين.
  • نيكولاي خاريتونوف - 3 ملايين و768 ألفا و470 ناخبا بنسبة 4.31%.
  • فلاديسلاف دافانكوف - 3 ملايين و362 ألفا و484 نسمة بنسبة 3.85%.
  • ليونيد سلوتسكي - 2 مليون و797 ألفا و629 شخصا، بنسبة 3.2%".
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وجرت الانتخابات الرئاسية في روسيا في الفترة من 15 إلى 17 مارس. وبلغت نسبة المشاركة 77.44%، مسجلة رقما قياسيا في تاريخ روسيا الحديث، وشارك في التصويت 87113127 ناخبا.

المصدر: تاس

 

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