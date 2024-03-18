بوتين يحقق فوزا كاسحا.. والنتائج تقلق ساسة الغرب

يتفق خبراء وبرلمانيون عرب حول أهمية فوز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالانتخابات الرئاسية لولاية جديدة، خاصة في ظل الدور الذي قام به بوتين على المستويين المحلي والدولي.

ويرى الخبراء أن روسيا كان لها دورها الأساسي والمستمر في الدفع نحو التعدد القطبية، والذي يرسخه فوز الرئيس فلاديمير بوتين بولاية جديدة، بعد حصوله على أكثر من 87 بالمئة من الأصوات..

وتعليقا على نتائج الانتخابات الرئاسية الروسية قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن بوتين هو رئيس روسيا الاتحادية، وأن واشنطن سوف تتصرف على هذا الأساس.

فما دلالات فوز بوتين بولاية رئاسية جديدة لست سنوات؟ وما هي انعكاساتها على العلاقات الروسية الاطلسية؟ والتحولات العميقة والصراعات التي يشهدها العالم؟

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