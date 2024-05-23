قاذفة "سو-34" الروسية تستخدم في منطقة خاركوف قنابل نفاثة بعيدة المدى (فيديو)

نشرت قناة تليغرام "الحرب، التاريخ، السلاح" الروسية مقطع فيديو أظهر استخدام قاذفة "سو-34" الروسية لقنابل موجهة جديدة من طراز УПМБ Д-30СН.

وهي قنابل حائمة موجهة مركبة بعيدة المدى، وقد قصفت القاذفة منطقة خاركوف الأوكرانية بتلك القنابل. وخلافا لقنابل "فاب" الحائمة بوزن 250 و500 و1500 كلغ، تم تزويد قنابل УМПБ Д-30СН بمحرك نفاث، ما يزيد إلى حد بعيد من مدى عملها.

وعلاوة على ذلك فإن القنابل النفاثة لا يمكن أن تستخدمها الطائرات الحربية فحسب بل وراجمات الصواريخ الروسية "تورنادو -إس".

tatar-inform.ru

وهناك معلومات تشير على أن برج التلفزيون في مدينة خاركوف تم تدميره بهذه القنبلة بالذات.

يذكر أن أسرة راجمات الصواريخ "تورنادو" تم البدء بتطويرها عام 2012 في شركة "سبلاف" بمدينة تولا الروسية. وتأتي هذه الراجمة بعيار 122 و300 ملم.

وتم تزويد راجمة الصواريخ "تورنادو – إس" عيار 300 ملم بمنظومة مستقلة لتعديل مسار الذخيرة عموديا وأفقيا، ويتم تعديل المسار بناء على إشارات التحكم الواردة من أجهزة الغاز الدينامية النفاثة في الصاروخ. ويبلغ مدى عمل المنظومة 120 كلم. ويمكن زيادته حتى 200 كلم. ولا يزيد وقت نشر المنظومة عن دقيقة واحدة، وطاقمها 3 أفراد.

ويمكن أن ترمي المنظومة برشقات أو بذخائر حائمة موجهة وصواريخ منفردة فائقة الدقة. وفي هذه الحالة تتحول راجمة الصواريخ إلى منظومة صاروخية تكتيكية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا