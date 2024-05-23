خبير عسكري روسي يشرح مبدأ عمل البدلات العسكرية الشبحية

تحدث العقيد المتقاعد الروسي أندريه كوشكين عن مبدأ تصميم "بدلات التخفي" التي يستخدمها الجنود الروس في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقال إنها تحمي الجنود من الأشعة تحت الحمراء، حيث أنقذت تلك البدلات مجموعة من الجنود الروس الذين كانوا في ملجأ تحت نيران القوات المسلحة الأوكرانية لمدة ثلاثة أيام تقريبا، ثم هربوا إلى بر الأمان بفضل "بدلاتهم الشبحية"، ولم تتمكن المسيرات الجوية الأوكرانية من التعرف عليهم.

كما أكد الخبير، أن "بدلة التخفي" هذه عبارة عن عباءة ذات خصائص عاكسة في قماشها، ولا تسمح للدرونات برصدها. وهي تخفي الجندي بشكل فعال في الليل من الأجهزة التي تعمل في نطاق الأشعة تحت الحمراء، وفي النهار عندما تموّه من أجهزة الرصد الكلاسيكية. وتعتمد تقنية البدلات على مبدأ عكس الموجات.

وقالت شركة HiderX التي زودت قوات الحرس الروسي بالبدلات إنه تم اختبار عدة نماذج منها. أولا، معطف "كورا" المموه، وهو مصنوع ليشبه نسيج لحاء الشجرة، ويصلح للعسكريين الذين يتواجدون خلف خطوط العدو لفترة طويلة أو على خط المواجهة ويحاولون التخفي. وقد فشل مشغلو الدرونات المزودة بأجهزة التصوير الحراري في اكتشاف الجنود الذين يرتدون مثل هذه البدلات.

ثانيا، عباءة التمويه المسماة بـ"الهندسة"، وهي مصنوعة من مواد ذات خطوط متقطعة تطمس الصورة الظلية البشرية، ويندمج الجندي المرتدي هذه العباءة مع تضاريس الأرض، الأمر الذي يمنحه تأثير تمويه إضافي. ويتراوح وزن تلك البدلات بين 280 و400 غ.

المصدر:لينتا.رو