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بالفيديو.. مجموعة من الطلاب يغادرون حفل تخرجهم بجامعة هارفارد ويهتفون "فلسطين حرة"

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بالفيديو.. مجموعة من الطلاب يغادرون حفل تخرجهم بجامعة هارفارد ويهتفون
AP
أحد الخريجين في جامعة "هارفارد" الأمريكية الذين تضامنوا مع زملاء لهم حرموا من الحصول على شهاداتهم بسبب مشاركتهم في مخيم احتجاجي دعما لغزة.
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انسحبت مجموعة من الخريجين من حفل تخرجهم في جامعة هارفارد الأمريكية وخرجوا وهم يهتفون "فلسطين حرة حرة" وذلك بعد أسابيع من الاحتجاجات في الحرم الجامعي على خلفية الحرب على غزة.

وأظهر مقطع فيديو المئات من الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية بعد خروجهم من حفل التخرج في مسير احتجاجي تضامنا مع فلسطين.

كما هتف الطلاب خلال حفل التخرج بعبارات تضامن مع زملاء لهم حرموا من الحصول على شهاداتهم بسبب مشاركتهم في مخيم احتجاجي "دعوهم يجتازون!" مطالبين بالسماح لهم بالحصول على شهاداتهم مع زملائهم الخريجين.

وقالت المتحدثة باسم الطلاب شروثي كومار وسط هتافات وتصفيق الحضور: "في هذا الفصل الدراسي، أصبحت حريتنا في التعبير وتعبيرنا عن التضامن أمرا يعاقب عليه". وذلك في إشارة منها إلى "الطلاب الجامعيين الـ 13 في دفعة 2024 الذين لن يتخرجوا اليوم". وأضافت: "أشعر بخيبة أمل شديدة بسبب عدم التسامح مع حرية التعبير والحق في العصيان المدني بالحرم الجامعي".

وكان مسؤولو الجامعة قد أعلنوا يوم أمس الأربعاء، أي قبل يوم التخرج الذي نظم يوم الخميس، أن 13 من طلاب "هارفارد" الذين شاركوا في مخيم احتجاجي لن يتمكنوا من الحصول على الشهادات أسوة بزملائهم.

المصدر: أ ب

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