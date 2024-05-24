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لأول مرة منذ 15.. رئيس إفريقي في زيارة دولة للولايات المتحدة وعشاء فاخر ضم مشاهير (صور)

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لأول مرة منذ 15.. رئيس إفريقي في زيارة دولة للولايات المتحدة وعشاء فاخر ضم مشاهير (صور)
AP
عشاء فاخر في البيت الأبيض
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استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الخميس نظيره الكيني وليم روتو في البيت الأبيض بحفاوة واضحة، أهم مظاهرها عشاء فاخر ضم 500 ضيف بينهم مشاهير.

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وهذه أول زيارة دولة يجريها رئيس إفريقي لواشنطن منذ 15 عاما، بينما تواجه واشنطن رياحا جيوسياسية معاكسة في كل أنحاء القارة الإفريقية، أما التجمع فهو أول عشاء رسمي في البيت الأبيض لدولة إفريقية منذ عام 2008، والسادس والأكبر من بين حفلات العشاء الرسمية التي أقامها بايدن.

ووصل الضيوف على السجادة الحمراء في مدخل مزين بالورود الحمراء والوردية، بينما عزفت أغنية "إفريقيا" لتوتو على آلة الكمان. 

وكان الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون وزوجته هيلاري حاضرين، وكذلك باراك أوباما، الذي حضر لفترة وجيزة في وقت مبكر من المساء لكنه لم يبقى. وخلال نخبه لروتو، قال جو بايدن مازحا إن الحضور كان من بينهم "العديد من أعضاء الشتات الإفريقي، أحدهم الذي غادر للتو، باراك".

لأول مرة منذ 15.. رئيس إفريقي في زيارة دولة للولايات المتحدة وعشاء فاخر ضم مشاهير (صور)
AP
لأول مرة منذ 15.. رئيس إفريقي في زيارة دولة للولايات المتحدة وعشاء فاخر ضم مشاهير (صور)
AP
لأول مرة منذ 15.. رئيس إفريقي في زيارة دولة للولايات المتحدة وعشاء فاخر ضم مشاهير (صور)
AP

وقالت هيلاري كلينتون إنه "من الرائع العودة". وقال زوجها للصحفيين إنه أحب بشكل خاص "الفتاة التي تقف خلفك"، مشيرا إلى صورة معلقة على الحائط لزوجته من أيام السيدة الأولى.

لأول مرة منذ 15.. رئيس إفريقي في زيارة دولة للولايات المتحدة وعشاء فاخر ضم مشاهير (صور)
AP
بيل وهيلاري كلينتون

ومزج الترفيه في العشاء بين موسيقى بيزلي الريفية وجوقة الإنجيل بجامعة هوارد. وتم تصميمه مع الأخذ بعين الاعتبار أذواق الرئيس الكيني وزوجته راشيل، حيث أشارت السيدة الأولى جيل بايدن إلى "حب روتو للإنجيل وموسيقى الريف"، فهو مبشر سابق وغالبا ما يقود ترانيم التسبيح والعبادة عندما يتحدث في كنائس بلاده.

لأول مرة منذ 15.. رئيس إفريقي في زيارة دولة للولايات المتحدة وعشاء فاخر ضم مشاهير (صور)
AP

وتناول الضيوف العشاء في الجناح الشفاف المترامي الأطراف، الذي يهدف إلى توفير مناظر شاملة لغروب الشمس فوق نصب واشنطن التذكاري، ثم النجوم في السماء. وتم وضع أكثر من 1000 شمعة على طول جدران الجناح، في حين تم وضع قطعة مركزية معلقة تحتوي على 15000 شريط معدني عاكس لتضخيم ضوء الشموع.

لأول مرة منذ 15.. رئيس إفريقي في زيارة دولة للولايات المتحدة وعشاء فاخر ضم مشاهير (صور)
AP

وتضمنت القائمة أضلاع لحم بقري قصيرة مدخنة بخشب الفاكهة، وجراد البحر المسلوق، وحساء الطماطم المبردة، وسلة شوكولاتة بيضاء.

لأول مرة منذ 15.. رئيس إفريقي في زيارة دولة للولايات المتحدة وعشاء فاخر ضم مشاهير (صور)
AP
لأول مرة منذ 15.. رئيس إفريقي في زيارة دولة للولايات المتحدة وعشاء فاخر ضم مشاهير (صور)
AP
لأول مرة منذ 15.. رئيس إفريقي في زيارة دولة للولايات المتحدة وعشاء فاخر ضم مشاهير (صور)
AP

وظهر في حفل العشاء مغني الريف براد بيزلي بقبعة رعاة البقر المميزة، وقدم أبرز أغانيه الناجحة منها "American Saturday Night" و"This is Country Music".

كما حضر المغني وكاتب الأغاني دون ماكلين، وباربرا كينغسولفر، مؤلفة كتاب "The Poisonwood Bible" الذي تدور أحداثه في إفريقيا، والممثل ويلمر فالديراما وشون بن وميكايلا كويل.

لأول مرة منذ 15.. رئيس إفريقي في زيارة دولة للولايات المتحدة وعشاء فاخر ضم مشاهير (صور)
AP

وكانت كينيا قد أقامت آخر حفل عشاء رسمي في البيت الأبيض في عام 2003. ولم يسبق لأي دولة إفريقية أن أقامت مثل هذا العشاء منذ قام الرئيس جورج دبليو بوش بتكريم رئيس غانا جون كوفور بعد 5  سنوات من ذلك.

لأول مرة منذ 15.. رئيس إفريقي في زيارة دولة للولايات المتحدة وعشاء فاخر ضم مشاهير (صور)
AP

ويقوم روتو بزيارة دولة تستغرق 3 أيام، تتزامن مع استعداد بلاده لنشر قوات في هايتي، في إطار الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لمحاولة تهدئة الأزمة الأمنية المتصاعدة هناك.

لأول مرة منذ 15.. رئيس إفريقي في زيارة دولة للولايات المتحدة وعشاء فاخر ضم مشاهير (صور)
AP
لأول مرة منذ 15.. رئيس إفريقي في زيارة دولة للولايات المتحدة وعشاء فاخر ضم مشاهير (صور)
AP
لأول مرة منذ 15.. رئيس إفريقي في زيارة دولة للولايات المتحدة وعشاء فاخر ضم مشاهير (صور)
AP
لأول مرة منذ 15.. رئيس إفريقي في زيارة دولة للولايات المتحدة وعشاء فاخر ضم مشاهير (صور)
AP

المصدر: أ ب

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