الولايات المتحدة تمنح كينيا صفة "الحليف الرئيسي من خارج الناتو"

أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونغرس، يوم الخميس، بقراره منح كينيا صفة "الحليف الرئيسي من خارج حلف الناتو".

وأشار بايدن إلى أن "تعميق التعاون الثنائي في مجال الدفاع والأمن مع حكومة كينيا يتجاوب مع المصالح الوطنية" الأمريكية، حسبما جاء في بيان صادر عن البيت الأبيض.

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وأضاف بايدن أن "كينيا تعتبر أحد الشركاء الرئيسيين للولايات المتحدة من بين دول إفريقيا الواقعة جنوبي الصحراء، في مجال مكافحة الإرهاب"، وأن منحها الصفة المذكورة سيظهر أن الولايات المتحدة تعتبر مساهمة كينيا "مساوية لمساهمة حلفائنا الرئيسيين من خارج الناتو في مناطق أخرى".

ويشار إلى أن صفة الحليف الرئيسي من خارج الناتو تفترض بعض الامتيازات في مجال التعاون الدفاعي والأمني مع الولايات المتحدة. وستكون كينيا الدولة الـ 19 التي تتمتع بهذه الصفة.

ويأتي ذلك تزامنا مع زيارة الرئيس الكيني ويليام روتو لواشنطن.

المصدر: تاس