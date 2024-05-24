الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على جثث ثلاثة رهائن في رفح (صورة)

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه عثر على جثث ثلاثة رهائن في رفح جنوبي قطاع غزة، خلال عملية دارت فيها معارك عنيفة بالمنطقة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه: "استنادا إلى معلومات استخباراتية تم التحقق منها بحوزتنا، تم قتل الرهائن خلال هجوم 7 أكتوبر وتم اختطافهم من تقاطع مفلسيم إلى غزة من قبل حماس. وتم إجلاء جثث الرهائن خلال الليل في عملية مشتركة للجيش الإسرائيلي والشاباك في جباليا".

وأفاد بأن الرهائن هم حنان يافلونكا وميشيل نيسنباوم وأوريون هيرنانديز، وأن "ممثلي جيش الدفاع الإسرائيلي أبلغوا عائلات الرهائن اليوم بالعثور على جثثهم".

وذكر موقع Ynet أن أوريون هيرنانديز (30 عاما)، مواطن مكسيكي فرنسي، حنان يافلونكا (42 عاما) هو أب لطفلين من تل أبيب، مشيرا إلى أن "ميشيل نيسنباوم (59 عاما) توجة من سديروت إلى منطقة غزة لإنقاذ حفيدته البالغة من العمر 4 سنوات التي كانت مع والدها، وهو جندي خلال عطلة نهاية الأسبوع في قاعدة باراي. واصطدم الثلاثة بنقطة تفتيش عند المنعطف بين كيبوتس ميفاليم، حيث تم اختطافهم".

المصدر: RT + Ynet