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وسائل إعلام سورية: حريق ضخم في مصفاة حمص وسط البلاد وفرق الإطفاء تتعامل مع الحادث (صور)

أخبار العالم العربي

وسائل إعلام سورية: حريق ضخم في مصفاة حمص وسط البلاد وفرق الإطفاء تتعامل مع الحادث (صور)
سانا
حريق ضخم ضمن مصفاة حمص وسط البلاد.
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ذكرت صحيفة "الوطن" السورية أن حريقا ضخما اندلع في الوحدة 100 بمصفاة حمص وسط البلاد، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء من المصفاة وفوج إطفاء حمص والدفاع المدني تعمل على إخماد الحريق.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور تظهر حجم الحريق وتصاعد أعمدة من الدخان الأسود فوق مكان الحريق.

وسائل إعلام سورية: حريق ضخم في مصفاة حمص وسط البلاد وفرق الإطفاء تتعامل مع الحادث (صور)
مواقع التواصل الاجتماعي
حريق ضخم ضمن مصفاة حمص وسط البلاد وفرق الإطفاء تتعامل مع الحادثة

وسائل إعلام سورية: حريق ضخم في مصفاة حمص وسط البلاد وفرق الإطفاء تتعامل مع الحادث (صور)
مواقع التواصل الاجتماعي
حريق ضخم ضمن مصفاة حمص وسط البلاد وفرق الإطفاء تتعامل مع الحادثة

ونقلت وكالة أنباء "سانا" عن قائد فوج إطفاء حمص أنه "اندلع حريق في إحدى وحدات مصفاة حمص وفوج الإطفاء والدفاع المدني وكوادر إطفاء المصفاة يعملون للسيطرة عليه".

وسائل إعلام سورية: حريق ضخم في مصفاة حمص وسط البلاد وفرق الإطفاء تتعامل مع الحادث (صور)
مواقع التواصل الاجتماعي
حريق ضخم ضمن مصفاة حمص وسط البلاد وفرق الإطفاء تتعامل مع الحادثة

وسائل إعلام سورية: حريق ضخم في مصفاة حمص وسط البلاد وفرق الإطفاء تتعامل مع الحادث (صور)
مواقع التواصل الاجتماعي
حريق ضخم ضمن مصفاة حمص وسط البلاد وفرق الإطفاء تتعامل مع الحادثة

وقبل سنوات أخمدت كوادر الإطفاء حريقا بوحدة التقطير 100 بمصفاة حمص نتيجة تسرب من إحدى مضخات النفط الخام.

المصدر: وسائل إعلام سورية

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