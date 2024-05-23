الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة في دونيتسك والقضاء عى 1740 عسكريا أوكرانيا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدة أندرييفكا في جمهورية دونيتسك والقضاء على 1740 عسكريا وإسقاط عشرات الصواريخ والمسيرات الأوكرانية في 24 ساعة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

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واصلت قوات "الشمال" الروسية تقدمها في عمق دفاعات العدو وتم صد هجومين في مقاطعة خاركوف وبلغت خسائر العدو 365 عسكريا ودبابة وعربات وآليات قتالية ومدافع غربية.

عززت قوات "الغرب" مواقعها وألحقت أضرارا بالعدو في مقاطعة خاركوف وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك وصدت 4 هجمات في لوغانسك ودونيتسك وكبدت العدو 320 قتيلا ودمرت ناقلتي جند مدرعتين إحداهما "أم113" أمريكية، ومدافع وأسلحة للعدو.

حررت قوات "الجنوب" بلدة أندرييفكا في دونيتسك وبلغت خسائر العدو 490 عسكريا وأسلحة ومدافع وعربات قتالية.

حسنت قوات "المركز" مواقعها في جمهورية دونيتسك وتم صد 5 هجمات وتكبيد العدو 405 عسكريين ومدافع غربية وآليات و3 ناقلات جند مدرعة أمريكية "ماكس برو".

عززت قوات "الشرق" مواقعها وبلغت خسائر العدو 120 عسكريا ومدافع غربية وآليات ومحطة AN/TPQ50 للحرب الإلكترونية.

ألحقت قوات "دنيبر" خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون وكبدت العدو 40 عسكريا ودمرت له آليات ومدافع غربية.

إسقاط 6 صواريخ "أتاكمس" أمريكية و3 قنابل موجهة "هامير" فرنسية، و4 صواريخ "هارم" أمريكية، و47 صاروخ "هيمارس" أمريكية و"فامبير" تشيكية و"أولخا" أوكرانية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية