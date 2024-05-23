الدفاعات الروسية تدمر 35 صاروخا و3 مسيرات استهدفت بيلغورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 35 صاروخا و3 مسيرات أطلقتها القوات الأوكرانية على مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا.

وجاء في بيان وزارة الدفاع: "أسقطت الدفاعات الروسية 3 صواريخ "أولخا" أوكرانية و32 صاروخ "فامبير" تشيكية و3 مسيرات فوق مقاطعة بيلغورود".

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وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، ما يؤكد حسب ما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بمدى الصواريخ التي تحاول بها ضرب روسيا.

المصدر: RT