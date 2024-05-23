ملك البحرين في لقاء مع بوتين يؤكد دعم بلاده تطبيع العلاقات مع إيران (فيديو)

أعلن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو اليوم دعم بلاده للتطبيع مع إيران، مشيرا إلى زوال المشاكل بين الجانبين.

وقال الملك البحريني: "لقد كانت لدينا مشاكل مع إيران، لكن الآن لا توجد أي مشاكل على الإطلاق. لا يوجد سبب لتأجيل تطبيع العلاقات مع إيران".

وأكد الرئيس بوتين تقارب مواقف روسيا والبحرين إزاء الكثير من القضايا الدولية الراهنة.

وأضاف ملك البحرين: "نحن نفكر في حسن الجوار مع جيراننا بصورة عامة وهم بلا شك كذلك. نحاول أن تكون بيننا وبينهم علاقات طبيعية دبلوماسية تجارية ثقافية، ولا شك مرة أخرى في دعم فخامتكم لهذا الأمر وهذا شيء مرحب به من جانب أهل البحرين عموما ومن جانبي شخصيا".

وقال: "الحمد لله وبصورة عامة فإن العلاقات بين جميع الدول تعتبر جيّدة ولكن فقط بخصوص حل المشاكل بين إيران والبحرين علما أنه في الواقع لا تعتبر مشاكل، ولله الحمد ليس هناك أي سبب يدعو للتأجيل، ونريد لأهل البحرين محبّة إيران ولهم تاريخ مع إيران وهناك زيارات أيضا إليها، ونصبوا إلى أن تتطور الحياة والتنمية والتجارة بصورة إيجابية".

المصدر: RT