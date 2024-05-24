مصر.. مخرج "بنقدر ظروفك" يعلق على فيديو الفنان أحمد الفيشاوي المثير للجدل

علق المخرج المصري أيمن مكرم، مخرج فيلم "بنقدر ظروفك"، على مقطع الفيديو الذي ظهر فيه الفنان أحمد الفيشاوي في حالة غير طبيعية وأثار جدلا كبيرا.

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وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "تفاصيل"، أشار أيمن مكرم إلى مشاركة الفنان أحمد الفيشاوي في فيلم "بنقدر ظروفك"، قائلا إن الفيشاوي "كوميديان ومختلف عن زملائه لأنه من مدرسة في السينما اسمها العفوية"، مضيفا: "هو عفوي وفرش ويقدر يدي حاجات صعبة بمنتهي السهولة".

وأردف مكرم: "أحمد الفيشاوي به مواصفات عالية ويتحدث لغة عربية فصحى جيدة ولديه صفات الممثل العالمي، ولو ركز جيدا في مشواره الفني سيكون في منطقة أكثر مما هو فيها، ولديه القدره على أن يستحضر الشخصية ببساطة وسهولة ويفاجئ الجميع بما يقدمه".

وفي حديثه عن الفيديو المتداول على مواقع التواصل لأحمد الفيشاوي خلال تواجده بالعرض الخاص لفيلم "بنقدر ظروفك" وهو في حالة غير طبيعية، أوضح المخرج أيمن مكرم أن تصوير تلك الحالات به اختراق لخصوصية الفنان ولا ينبغي نشر ذلك من قبل بعض الصحفيين والجمهور، مؤكدا أنه لم يحدث أي اشتباكات من قبل أحمد الفيشاوي مع المصورين، وأن الفيشاوي أحيانا يتصرف بشكل غير مقصود.

وتابع مكرم: "الجمهور كان سعيدا للغاية خلال العرض الخاص للفيلم، وهو أمر يهمني وشاهدت كثيرين معجبين بالأحداث والبعض قال لي إن العمل جيد وصناع العمل اجتهدوا لكي يخرج الفيلم للنور بشكل أفضل".

المصدر: بوابة "الأهرام"