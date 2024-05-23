مصر.. ظهور غريب للفنان أحمد الفيشاوي والجمهور ينتقده (فيديو)

صدم الممثل أحمد الفيشاوي جمهوره ومتابعيه في أحدث ظهور له خلال عرض فيلم "بنقدر ظروفك" الذي يشارك في بطولته، حيث بدا في حالة غير طبيعية.

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وظهر الفيشاوي الصغير، نجل الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، في مقطع مصور، بحالة عدم اتزان واضحة، وكان يترنح وغير قادر على التكلم بوعي كامل.

وحاول بعض الأشخاص من المحيطين بالممثل الشاب، إبعاده عن المنطقة التي كان يتواجد فيها، نظراً لحالة عدم الإدراك التي كانت تعتريه، وفق ما ظهر في المقطع.

وسبّب أحدث ظهور لأحمد الفيشاوي صدمة واسعة وجدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط انتقادات لمظهره الغريب وسلوكه الغريب.

معرفش البني آدم بيعمل ف نفسه كده ليه يا أحمد الفيشاوي pic.twitter.com/PpbevayJm2 — A٤٨ (@Amr_T48) May 22, 2024

ورجح بعض المعلقين أن يكون الفيشاوي، الذي ارتدى بنطالاً أقرب ما يكون لملابس النساء، في حالة سكر أو تحت تأثير مخدر معين، حسب البعض.

ويتناول فيلم "بنقدر ظروفك" قضية غلاء الأسعار واﻻحتكار وجشع التجار وما نتج عنه من صعوبات الحياة المعيشية، ويشارك فيه كل من مي سليم ونسرين طافش ومحمود حافظ ومحمد محمود وعارفة عبدالرسول وآخرين.

المصدر: RT