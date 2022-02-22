شاهد.. هجوم شديد على الفنان أحمد الفيشاوي بسبب صور بجسد عاري
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تعرض الفنان المصري أحمد الفيشاوي لهجوم شديد من الجمهور المصري بعد نشره صورا خلال إضافته وشم جديد على قائمة الوشوم التي تغطي جسده.
وانهالت التعليقات الهجومية على الفيشاوي عقب نشره الصورة على موقع "إنستغرام"، حيث كتب أحدهم: "مترحم جسمك شوية"، "نهايتك سودة"، " أنت بقيت مدمن تاتو.. أنت محتاج علاج نفسي، الموضوع بقى أوفر جدًا".
المصدر: RT
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