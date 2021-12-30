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"الخيانة".. زوجة أحمد الفيشاوي تطلق تعليقا مثيرا بعد إعلان انفصالها عن زوجها

مجتمع

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استعانت ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي بتعليق للفنانة سمية الخشاب عن الخيانة الزوجية، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان الأولى خبر انفصالها.

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ونشرت ندى الكامل عبر ستوري حسابها الشخصي بتطبيق انستجرام - جزءًا مقتبسًا من تعليق سمية الخشاب عن الخيانة الزوجية مفداه "مفيش ست تستاهل الخيانة"، لتثير الانتباه والتساؤلات حول خيانة أحمد الفيشاوي، لها قبل وقوع الطلاق. 

وكانت ندى الكامل، كتبت منشورا كبيرا على السوشيال ميديا، أعلنت خلاله انفصالها عن أحمد الفيشاوي، قائلة: "أعتقد أنك الآن سعيد من غيري ولست تعيسا.. وأتمنى لنفسي أن أكون أيضا سعيدة.. ولكن وإحقاقا للحق.. لقد أعطاني ووهبني كافة حقوقي الشرعية بلا نزاع أو تردد أو لحظة تفكير بل وأكثر.. سوف أحبك دائما يا صديقي وأتمنى أن تكمل ما بدأناه سويا.. وأن تنتبه لنفسك كثيرا.. لقد كنت أمانة أرسلها الله لي.. ولم أقصر يوما أو أتركتك تعاني".

المصدر: صدى البلد

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