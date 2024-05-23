بسبب أتلانتا.. غزو إيطالي غير مسبوق لدوري الأبطال

أصبحت بطولة الدوري الإيطالي قريبة من تمثيلها بواسطة 6 أندية ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد تتويج أتالانتا ببطولة الدوري الأوروبي.

أتالانتا نجح في كسر سلسلة اللاهزيمة لنظيره الألماني باير ليفركوزن، بالتفوق عليه في نهائي اليوروباليغ 3-0، أمس الأربعاء، ليتأهل إلى دوري الأبطال بصورة مباشرة.

وسلطت صحيفة "ماركا" الإسبانية الضوء على إمكانية مشاركة 6 فرق إيطالية بدوري أبطال أوروبا بنسخته الجديدة الموسم المقبل، مع ظهور 9 فرق بشكل عام في مختلف المسابقات الأوروبية.

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واستعرضت الترتيب الحالي لبطولة الدوري الأوروبي، بتواجد إنتر في الصدارة ومن بعده ميلان، بولونيا، يوفنتوس، أتالانتا وروما، حيث يتأهل جميعهم إلى الأبطال بعد ضمان إيطاليا 5 مقاعد في البطولة.

وأشارت إلى السيناريوهات المحتملة التي تسمح بزيادة هذا العدد إلى 6 وجاءت كالتالي : فوز أتالانتا بالدوري الأوروبي وإنهاء الموسم خارج المراكز الأربعة الأولى، وخسارة فيورنتينا لنهائي دوري المؤتمر.

ووقتها سيشارك 6 فرق إيطالية بدوري الأبطال وفريق واحد لكل من بطولتي دوري المؤتمر والدوري الأوروبي.

والسيناريو الثاني يتمثل في فوز أتالانتا بالدوري الأوروبي وهو ما تحقق بالفعل، مع فوز فيورنتينا بنهائي دوري المؤتمر ضد أولمبياكوس، ووقتها سيشارك 6 فرق بدوري الأبطال وفريقين بالدوري الأوروبي وفريق واحد بدوري المؤتمر، ولكن السؤال هنا، لماذا يذهب السادس إلى دوري الأبطال؟

الصحيفة الإسبانية أجابت على هذا السؤال، وقالت إنه مركز "الأداء الرياضي" الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي هذا العام، للفريق الذي لا يصل مباشرة إلى دوري الأبطال من خلال بطولة الدوري المحلي.

وفي حالة احتلال أتالانتا للمركز الخامس في الدوري الإيطالي "المركز الذي يشغله حاليا"، سيذهب إلى الأبطال باعتباره بطلا للدوري الأوروبي، مع صعود روما صاحب المركز السادس للمسابقة.

وفي ألمانيا يحدث نفس الشيء، لو احتل دورتموند المركز الخامس "وهو ما حدث بالفعل" وفاز بدوري أبطال أوروبا، سيذهب صاحب المركز السادس في البوندسليغا "آينتراخت فرانكفورت" إلى البطولة نفسها أيضا.

المصدر: "وسائل إعلام"