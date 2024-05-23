صرح قائد لواء البنادق الآلية 57 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر باكولين بأن أوكرانيا قد تضطر إلى تقديم تنازلات إقليمية لإنهاء الصراع مع روسيا.

وفي مقابلة مع قناة ABC News التلفزيونية، قال باكولين إن الصراع سينتهي على الأرجح باتفاق بين أوكرانيا وروسيا، واعترف بأن أوكرانيا ستفقد جزءا من أراضيها، مستشهدا على سبيل المثال بالتغيرات الإقليمية في فنلندا في أعقاب نتائج الحرب السوفيتية الفنلندية، التي وقعت في الفترة من 1939 إلى 1940.

ونقلت القناة عن القائد الأوكراني قوله: "لقد حاربت فنلندا ذات يوم ضد الاتحاد السوفييتي الكبير. نعم، لقد خسرت بعض الأراضي، لكنها لا تزال موجودة كدولة.. نحن في وضع مماثل، لكنني آمل ألا نفقد أرضنا".

وبحسب باكولين فإن القوات المسلحة الأوكرانية "نجحت في إرساء" الوضع على الجبهة. وفي الوقت نفسه، وصف الوضع في منطقة خاركوف بأنه "صعب للغاية".

وفي وقت سابق، وصف نائب رئيس مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية فاديم سكيبيتسكي الوضع في أوكرانيا بأنه صعب كما كان عليه في الأيام الأولى للعملية الروسية الخاصة، مشيرا إلى أنه قد يتفاقم وقد لا تبدأ مفاوضات السلام مع روسيا قبل النصف الثاني من عام 2025.

وفي الأسبوع الماضي، تحدث القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي، عن الوضع الصعب على الجبهة بالنسبة للجيش الأوكراني. ووفقا له، فإن النقاط الأكثر سخونة هي إيفانوفسكويه وتشاسوف يار على محور كراماتورسك بجمهورية دونيتسك الشعبية.

المصدر: RT