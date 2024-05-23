الخارجية المصرية تتدخل لاحتواء أزمة الطلاب المصريين في قرغيزستان

أعلنت وزارة الخارجية المصرية إنهاء أزمة الطلاب المصريين في قرغيزستان، حيث تم الإفراج عن المحتجزين منهم واصطحابهم إلى مقر إقامتهم، على خلفية مشاجرات انخرطوا فيها مؤخرا.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد إن سفارة مصر في كازاخستان، والتي تتولى مهمة التمثيل المصري غير المقيم في دولة قرغيزستان، نجحت في احتواء وإنهاء أزمة الطلاب المصريين بشكل نهائي.

RT

وأوضح أنه في إطار تذليل العقبات التي قد تواجه الطلاب أكاديميا واحتواء أي آثار سلبية ونفسية قد تكون لحقت بهم جراء الواقعة، التقت البعثة القنصلية الموفدة إلى قيرغيزستان مع رئيس جامعة "IMU" المسجل فيها أكثر من 530 طالبا مصريا، ونجحت في تيسير وحل أغلب المشاكل التي تواجه الطلاب.

وأضاف أن رئيس الجامعة وافق على تقديم موعد الامتحانات لمن يرغب منهم في العودة مبكرا إلى مصر، كما تم السماح لطلاب السنوات الدراسية الأولى بالمغادرة مع الالتزام بالعودة لتأدية امتحاناتهم بعد الاجازة الصيفية تداركاً للآثار السلبية على نفسية الطلاب.

RT

ومن ناحية أخرى، أضاف المتحدث أن رئيس البعثة القنصلية الموفدة إلى بيشكِك عقد لقاء موسعا مع الجالية المصرية وعدد من الطلاب في قرغيزستان، للوقوف على احتياجاتهم القنصلية وتقييمهم للوضع وتصورهم لكيفية منع تكرار الواقعة وضمان سلامة الطلبة في قرغيزستان.

المصدر: RT