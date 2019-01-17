زواج بقرار جمهوري في مصر من سورية ولبنانية
Reuters Amr Dalsh
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أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرار جمهوريا بالإذن للوزير المفوض بالتمثيل التجاري ممدوح محمد محمود سالمان، بالزواج من المواطنة اللبنانية رزان رضوان الجابي.
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كما أصدر الرئيس المصري قرارا بالإذن لمستشار بالسلك الدبلوماسي والقنصلي المصري طارق أحمد فؤاد محمد رسلان، للزواج من مواطنة سورية تدعى شيرين تميم عبد اللطيف هلال.
ونشر القراران بالجريدة الرسمية، وذلك وفقا للدستور والقانون الخاص بنظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، وبناء على عرض من وزير الخارجية في مصر.
المصدر: الجريدة الرسمية
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