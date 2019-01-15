 
مباشر
عاجل
وفاة الفنان السوري الكبير أسعد فضة عن عمر يناهز 81 عاما

السيسي يصدر قرارا جمهوريا حول سفر كبار رجال الدولة

أخبار العالم العربي

السيسي يصدر قرارا جمهوريا حول سفر كبار رجال الدولة
Reuters
السيسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lbny

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بشأن تنظيم سفر كبار العاملين بالدولة في مهام رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة.

الجريدة الرسمية by on Scribd

إقرأ المزيد
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري يصدر قرارا جمهوريا جديدا

ونص القرار في مادته الأولى على أنه "يكون الترخيص بالسفر للخارج في مهام رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة بقرار من رئيس الجمهورية لكل من رئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والأمنية ونوابهم، ويسري الحكم على كل من يشغل وظيفة أو يعين في منصب بدرجة رئيس مجلس وزراء أو نائب رئيس مجلس وزراء".

كما ينص القرار على أن "يكون الترخيص بالسفر للخارج في مهام رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة بقرار من رئيس الوزراء للوزراء من غير المذكورين بالمادة الأولى ونواب الوزراء والمحافظين ونواب المحافظين ورؤساء المجالس القومية والهيئات العامة والشركات القابضة والأجهزة التي لها موازنات خاصة، ويسري الحكم على كل من يشغل وظيفة أو يعين في منصب بدرجة وزير أو نائب وزير".

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر من كينيا.. انفجاران ضخمان في مجمع يضم فندقا ومكاتب بالعاصمة نيروبي