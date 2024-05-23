"القسام": قائد اللواء الجنوبي بفرقة غزة في الجيش الإسرائيلي أسير لدينا (فيديو)
أكدت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم الخميس، أن قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة الإسرائيلية آساف حمامي تم أسره في 7 أكتوبر (عملية طوفان الأقصى).
ونشرت "القسام" في مقطع فيديو صورا لقائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة آساف حمامي، مؤكدة أنه "تم أسره في 7 أكتوبر
وأوضحت "القسام" أن اللواء آساف حمامي تعرض للإصابة أثناء اعتقاله في السابع من أكتوبر.
في حين وجهت سؤالا باللغتين الإنجليزية والعبرية جاء فيه: "ما هو مصيره الآن؟"
وأضافت: "قيادة تترك قادة جيشها في الأسر!!".
جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي أعلن في 2 ديسمبر الماضي عن مقتل أساف حمامي، قائد اللواء الجنوبي لفرقة غزة، يوم 7 أكتوبر، مشيرا إلى أن جثة الضابط القتيل لدى حركة حماس.
المصدر: RT