إحالة قضية أكبر رشوة في تاريخ روسيا إلى القضاء

أفادت صحيفة "كوميرسانت" بإحالة قضية تلقي قاض عضو في لجنة التحقيق الروسية الرشوة عشر مرات، في أكبر قيمة للرشوة بتاريخ روسيا.

وكما تابعت الصحيفة، فإن القضية تتعلق بالقاضي مارات تامبييف (35 عاما) المتهم بقبول رشاوى تزيد قيمتها عن مليون ونصف مليون دولار و2718 بيتكوين (حوالي 81 مليون دولار) و1.3 مليون دولار أخرى، وشريكته في الجريمة المحققة كريستينا لياخوفينكو (27 عاما)، حيث كشف التحقيق "إساءتهما إلى الأنشطة القانونية للدولة في مكافحة الجريمة".

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وقام تامبييف تحت ستار تقديم المساعدة القانونية بابتزاز عناصر مجموعة Infraud Organization للقرصنة الإلكترونية وهم مواطنا كازاخستان، مارك وقسطنطين بيرغمان، ومواطن إستونيا كيريل ساموكوتيايف الذين أنشأوا سوق Unicvv على شبكة الإنترنت الخفي Darknet، باعوا عبرها بيانات بطاقات مصرفية مسروقة وأرقام الضمان الاجتماعي SSN لأجانب، معظمهم أمريكيون.

واقتحم خمسة أشخاص تنكروا بزي الأمن الفيدرالي أحدهم عقيد فعلي بوزارة الداخلية شقة بيرغمان واستولوا على أموال ومقتنيات ثمينة بقيمة 5 ملايين روبل، مستغلين خوفهما من الإبلاغ عن نشاطهم لأجزة الأمن.

لجأ محامي بيرغمان إلى تامبييف طلبا للمساعدة وحينما ساعدهم تامبييف حصل في المقابل على 500 ألف روبل (5500 دولار)، لتكون الدليل الذي يدينه أمام التحقيق حيث أبلغ بيرغمان الأمن بتعرضه ومجموعته للابتزاز.

وأصدرت محكمة موسكو في يونيو 2023 بناء على طلب مكتب المدعي العام قرارا بتحويل 1032 بيتكوين (حوالي 24 مليون دولار) إلى خزينة الدولة، تم العثور عليها في ملف يحمل اسم "المعاشات التقاعدية" من حساب مارات تامبييف على جهاز الكومبيوتر الخاص به، فيما لا يزال من غير الواضح أين ذهبت 1100 عملة بيتكوين المتبقية.

المصدر: "كوميرسانت"