حديث ماكرون لبايدن عن نفط السعودية والإمارات يشعل مواقع التواصل

أثارت لقطات مصورة تناقلتها وسائل إعلام لحديث جانبي بين الرئيسين الفرنسي والأمريكي ردود فعل واسعة.

وكانت وسائل الإعلام قد تناقلت مقطع فيديو يظهر لحظة مقاطعة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حديث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع مستشاره جيك سوليفان، ليخبره (ماكرون) بمكالمته مع رئيس الإمارات.

وبحسب الأنباء التي وصفت بأنها أخبار غير سارة حملها ماكرون لبايدن مهرولا لإخباره حول مسألة زيادة إنتاج النفط:

قائلا: "لقد تلقيت للتو اتصالا من الإمارات من محمد بن زايد أخبرني بأن الإمارات عند الحد الأقصى لإنتاج النفط أما السعودية بإمكانها زيادة الإنتاج 150 ألف برميل يوميا وربما أكثر قليلا".

ومن ثم تابع ماكرون قائلا لبايدن: "وأمر آخر أريد قوله حول ما سنفعله بخصوص النفط الروسي" لتتم مقاطعته في الحال من قبل مستشار بايدن ومرافقيه وإبعاده عن ماكرون.

واختلفت ردود الأفعال الغربية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حول هذا الموضوع، فمنهم من قال إن هذا هو دليل آخر على أنهم لم يفكروا قبل أن يحرضوا على الحرب في أوكرانيا، والبعض وصف الضياع الكامل والارتباك الكامل للرئيسين وتخبط الغرب، وآخرون قالوا إذا لم يتصرف بايدن ويقوم بتحرير ورفع انتاج الطاقة في بلاده أو البحث عن مصادر أخرى للنفط، فإنه سيؤدي إلى زعزعة مكانة أمريكا كزعيم للعالم.

ولفت البعض إلى أن الغرب بات يدرك مدى هول أزمة الطاقة، وبمجرد الحديث عن النفط الروسي تقطع المكالمة من قبل مستشار بايدن ومرافقيه: "يبدو أن ماكرون أدرك أخيرا أنه لا يوجد سوبر ماركت به ملايين براميل النفط موضوعة على الرفوف في انتظار شرائه".

So much going on here.

1. Macron and Biden know nothing about hot mics

2. Other countries can't help them make up for the Russian oil they sanctioned

3. Yet more proof that they didn't think before they instigated the war in Ukraine pic.twitter.com/InbyhD90nT — Margaret Kimberley (@freedomrideblog) June 27, 2022

⚡️🇺🇸: lol, just saw this video of Macron stopping Biden in the garden at the G7 to inform him the UAE and Saudi Arabia would not increase oil production 😅 They both look absolutely lost. — Baron of the Taiga (@baronichitas) June 28, 2022

Biden’s refusal to expand oil and gas production in the US in the midst of the worst energy crisis in 50 years was insane *before* Macron’s revelation.



Now, if Biden doesn’t act, he is effectively renouncing America’s standing as the leader of the free world. https://t.co/wkT9G2ABo5 — Michael Shellenberger (@ShellenbergerMD) June 27, 2022

It appears Macron finally understood that there is not a supermarket with millions of barrels of oil just lying around on shelves waiting to be bought. Caught telling Biden at the G7 yesterday.



This was obvious before the Ukraine war started. — The Sirius Report (@thesiriusreport) June 28, 2022

No, it appears to be a direct appeal to Biden to stop banishing Russian oil!

But, as soon as Macron starts talking about this simple solution, the conversation abruptly ends. https://t.co/4mxsKswYb8 — Vera Van Horne (@VeraVanHorne) June 28, 2022

كما ظهرت ردود الأفعال في الأوساط العربية فالبعض اعتبر أن هذه اللقطات أظهرت مدى الارتباك الكبير الذي يعاني منه الغرب بخصوص أزمة النفط، كما لفتت تغريدات إلى أن هذه المكالمة تأتي قبل أيام من توجه بادين إلى السعودية، وآخرون قالوا إن بايدن أمام أزمة حقيقة.

وانتقد آخرون تصرف ماكرون عندما سأل بايدن عن مستشاره: "هل هذا مستشارك".

ارتباك شديد يعاني منه الغرب، في ظل قرارات عشوائية بمعاقبة روسيا وحظر نفطها. ماكرون وخلفه الأوروبيين يتسولون النفط من السعودية والامارات، ولا يبدو ان بايدن قد فهم ما قاله له ماكرون في الشارع.



لم ارى الغرب في مثل هذه الحالة من التخبط والارتباك والتسول في شوارع المنتجين😂 https://t.co/rfZO1gsmVN — د محمدالصبانAlSabban (@sabbanms) June 28, 2022

🚨ما هو هدف نقل ماكرون رئيس #فرنسا للرئيس #بايدن فحوى مكالمته مع الشيخ محمد بن زايد عن محدودية قدرة زيادة انتاج النفط الاضافية ل #السعودية و #الإمارات،علناً وبحضور الإعلام،قبل 3 أسابيع من زيارة بايدن للسعودية والقمة الخليجية؟!هل يعقل الا تعلم أمريكا ما نقله ماكرون للرئيس بايدن؟🤔 pic.twitter.com/VM2PHTSOge — عبدالله الشايجي Prof (@docshayji) June 28, 2022

ماكرون: يقاطع الرئيس "بايدن" ويقول:

وصلني إتصال من محمد بن زايد يفيد بأنهم وصلوا الحد الاعلى في الانتاج النفطي،

وأن السعودية قد تتمكن من زيادة 150 الف برميا يوميا فقط،

للستة شهور القادمة.



ثم قطع عن الكلام،



ويقال أنه عرض فكرة البديل "النفط الإيراني والفنزولي" pic.twitter.com/tl4d1KDldv — ناصر الناصر (@atras10) June 28, 2022

الرئيس الفرنسي #ماكرون متحدثاً لبايدن: لقد تحدثت مع #الامارات واخبروني انهم بلغوا اعلى مستوى لانتاج النفط و #السعودية لديها متسع بسيط للانتاج واخر امر اريد قوله حول ما سنفعله بخصوص النفط الروسي (ثم يتم مقاطعته من قبل مستشار بايدن) pic.twitter.com/ScqiGbZvNC — جلوي آل رشيد 🇸🇦 (@Alyami2030P) June 28, 2022

تقارير : رفض بايدن قبل مدة زيادة إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة في خضم أسوأ أزمة طاقة منذ 50 عام.



-إذا لم يتصرف بايدن فإنه يتخلى عن مكانة أمريكا كزعيم للعالم الحر.



-ماكرون اراد ان يسمع الصحفيين معلومته للضغط على بايدن.



-أزمة الطاقة ستسوء أكثر.#روسيا#الطاقةhttps://t.co/wMGyttnVc1 — الاحداث العالمية (@Thereporter09) June 28, 2022

ماكرون: انتظر يا جو! اعذرني. مستشارك أليس كذلك؟ في إشارة إلى جيك سوليفان مستشار الامن القومي الأمريكي

بايدن: نعم

ماكرون: أريد التحدث عن طلبي بزيادة إنتاج النفط.. لقد تحدث للتو مع رئيس الإمارات العربية المتحدة فقال لي شيئين: الأول – نحن الآن في حدود قدراتنا القصوى لإنتاج النفط pic.twitter.com/SRV8xZWdlm — fadi hayek (@fadihayek101913) June 28, 2022

ماكرون يساءل مستشار الامن القومي الامريكي هل انت مستشاره هههه سياسي محنك فعلا ثانيا حسب التسريبات بايدن بعث فريق خاص الي فنزويلا بعد هذي المعلومات من اجل تخفيف العقوبات و تصدير النفط — the sorrow (@Saleh10871844) June 28, 2022

المصدر: RT