بعد أن أفرغ ما بجعبته عن نفط الإمارات والسعودية.. مرافقة الرئيس الأمريكي تمنع ماكرون من إكمال حديثه

تقدم معتذرا من الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي بدا عليه التعب والإرهاق وثقل العمر، وشرع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يخبره عن مساعيه لزيادة إمدادات النفط من الإمارات والسعودية.

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بالمقابل ظهر بايدن في المشهد وهو يرفع رأسه بتثاقل، فيما يحاول ماكرون بحماسة إبلاغه بالتطورات، ممسكا به تارة ومعترضا طريقه تارة أخرى، فيما الرئيس الامريكي لا يبدو عليه أن الأمر يعنيه.

وفي اللحظات الأخيرة بعد أن استوقف ماكرون بايدن وسد الطريق أمامه ليفضي له بما تبقى في جعبته، تناهت ملاحظات من مرافقي الرئيس الأمريكي بأن بايدن عليه أن يمضي إلى حال سبيله، فما كان من الرئيس الفرنسي إلا ترديد عبارة أوكي أوكي.

فهل أفضى ماكرون كل ما بجعبته لبايدن؟

المصدر: RT