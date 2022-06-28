الكاميرا كانت شاهدة.. ماكرون ينقل لبايدن خبرا مزعجا عن إمدادات النفط من الإمارات والسعودية

أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الأمريكي جو بايدن خلال قمة مجموعة السبع أن الإمارات والسعودية من غير المرجح أن تتمكنا من مساعدة الغرب على زيادة إنتاج النفط.

ولحق ماكرون بالرئيس الأمريكي جو بايدن خلال تنقلهما على هامش قمة مجموعة السبع التي ترأسها ألمانيا في الفترة من 26 إلى 28 يونيو في بافاريا ليقول له:

ماكرون: انتظر يا جو! اعذرني.. هذا مستشارك أليس كذلك؟ (في إشارة إلى جيك سوليفان مستشار الامن القومي الأمريكي) بايدن: نعم ماكرون: أريد الحديث عن طلبي بزيادة إنتاج النفط.. لقد تحدثت للتو مع رئيس الإمارات العربية المتحدة فقال لي شيئين: الأول - نحن الآن في حدود قدراتنا القصوى لإنتاج النفط وثانيا – السعوديون بإمكانهم ربما زيادة إنتاج النفط بحدود 150 ألف برميل في اليوم وربما أكثر قليلا.. وأخيرا – ماذا علينا أن نفعل بالنسبة للنفط والغاز الروسيين؟

وكان إيفان إيلاند، الباحث البارز في معهد إندبندنت قد ذكر في مقالة لصحيفة ناشيونال إنترست، أن الولايات المتحدة مستعدة للانصياع للسعودية من أجل خفض أسعار النفط، لكن هذا بالنسبة لبايدن لا يعني إلا إذلالا لا معنى له.

المصدر: regnum.ru