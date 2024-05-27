الإعلام العبري: حادث غير عادي بين الجيشين المصري والإسرائيلي في رفح

كشفت القناة 13 الإسرائيلية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، عن حادث غير عادي للغاية بين الجيش الإسرائيلي ونظيره المصري في رفح ، وأن إسرائيل فتحت تحقيقا عاجلا .

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وقالت القناة العبرية، أن هذا الحادث غير العادي، الذي قد يزيد من التوتر القائم بين تل أبيب والقاهرة، يأتي على خلفية الانتقادات الحادة التي وُجهت في الساعات الأخيرة إلى أنشطة الجيش الإسرائيلي في المدينة الجنوبية بقطاع غزة بعد تأكيد الفلسطينيين أن العشرات من سكان غزة لقوا حتفهم في حريق اندلع في أعقاب هجوم إسرائيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم.

ولم تنشر القناة العبرية أي تفاصيل عن طبيعةالحادث الذي وصفته بغير العادي بين الجانبين.

ونددت وزارة الخارجية المصرية، صباح اليوم، بالهجوم الإسرائيلي في رفح، والذي اندلع على إثره حريق في مخيم بالمدينة الجنوبية، وأدى بحسب تقارير فلسطينية إلى مقتل العشرات.

المصدر: القناة 13 الإسرائيلية