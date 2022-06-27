من بينها سوريا.. وزيرة خارجية دونيتسك تتحدث عن اعتراف عدة دول بالجمهورية

كشفت وزيرة خارجية جمهورية دونيتسك الشعبية، ناتاليا نيكونوروفا، عن قرب الإعلان عن اعتراف عدد من الدول بالجمهورية، موضحة ان مفاوضات نشطة تجري حول هذا الموضوع.

وقالت نيكونوروفا عبر قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "نتفاوض بالفعل مع عدة دول للاعتراف، وهذه العملية نشطة للغاية. في المستقبل القريب ستصبح هذه الأخبار معروفة".

وأشارت إلى أن المفاوضات بشأن الاعتراف جارية على وجه الخصوص مع سوريا، لكن بشكل عام، أكدت أن دولا أخرى تتعرض لضغوط من الغرب، لذلك سيكون من الخطأ التحدث عن الدول التي ستعترف بجمهورية دونيتسك الشعبية مسبقا.

واختتمت نيكونوروفا قائلة: "كل شيء سيصبح معروفا في الوقت المناسب، في المستقبل القريب".

المصدر: نوفوستي