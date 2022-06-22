زاخاروفا: نحترم موقف كازاخستان بشأن دونيتسك والاختلاف لا يفسد للود قضية

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على موقف كازاخستان من وضع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

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وقالت زاخاروفا: "موقف كازاخستان وروسيا ليس مشتركا وبالتالي لكل واحدة منهما وجهة نظر مختلفة، ولكن مثل الدول الغربية".

وأضافت: "أود أن أقول إن ما قيل خلال منتدى سان بطرسبوغ الدولي برأيي يتلخص في حقيقة أن كازاخستان لديها مصالح وطنية وموقفا خاصا بهذه القضية وذلك لن يفسد العلاقة معها وسنستمر بتطوير التعاون الشامل في الكثير من المجالات".

وتابعت: "نظل شركاء تجاريين واقتصاديين ذوي أولوية لبعضنا البعض وأود أن أذكركم بأن مسار موسكو ونور سلطان بشأن بناء علاقات تحالف وثيقة وعلاقات تكامل متبادلة المنفعة لم ولن يتغير".

المصدر: سبوتنيك