وزارة الدفاع الروسية: مروحيات من طراز "كا-52" تهاجم مدرعات ومعاقل للجيش الأوكراني

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لأطقم مروحيات الاستطلاع والهجوم من طراز "كا-52" التمساح التابعة للقوات الفضائية الجوية الروسية أثناء تدميرها لمدرعات ومعاقل الجيش الأوكراني.

وقالت الإدارة العسكرية اليوم الثلاثاء، 28 يونيو، إن "لقطات الكاميرات الخارجية للمجموعة الجوية تظهر قصف المدرعات الأوكرانية ونقاط التمركز للقوات المسلحة الأوكرانية، والتدمير الكامل لجميع الأهداف بنجاح".

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وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن مروحيات التمساح للدعم المباشر للقوات المسلحة الروسية في ساحة المعركة قادرة على مهاجمة أي أهداف باستخدام الوسائل الحديثة للكشف وتحديد الأهداف، حيث يمكن لتلك المروحيات تنفيذ مهام ضمان سلامة قوافل النقل على مدار الساعة، وتنفيذ عمليات الهبوط وتوفير الغطاء الجوي لأي أعمال هجومية لوحدات الجيش.

كما تحدث إحدى الطيارين التابعين للقوات الجوية الروسية ويدعى ألكسندر وقال: "نفذنا اليوم مهام تدمير مركبات ثقيلة ومدرعات خفيفة ومعاقل للعدو، وقد اكتملت المهمة على أكمل وجه بثلاث إصابات مباشرة". وتابع ألكسندر: "نطير على ارتفاع يتراوح ما بين 3-5 أمتار، بسرعة تجعل من المستحيل تحديد مكاننا، وعندما يرانا الهدف، نقفز إلى ارتفاع 50-70 مترا ونضرب ونغادر، فلا يتمكن العدو حتى من رؤية من أين يتم إطلاق النار".

المصدر: تاس