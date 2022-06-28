أقدم غواصة روسية في أسطول البحر الأسود تنزل إلى البحر المفتوح بعد 8 سنوات

بعد إصلاحها وتحديثها في حوض بناء السفن رقم 13 على مدار 8 سنوات، نزلت الغواصة "ألروسا"، أقدم غواصة في أسطول البحر الأسود، إلى قاع البحر الأسود اليوم الثلاثاء.

وسوف تخضع الغواصة لإجراء تجارب بحرية لأول مرة منذ 8 سنوات، حيث تم بناء "ألروسا" في مدينة غوركي (نيجني نوفغورود الحالية)، بمصنع "كراسنوي سورموفو"، قبيل انهيار الاتحاد السوفيتي بوقت قصير، حيث كانت تنتمي إلى المشروع التجريبي رقم 877.

إقرأ المزيد

وتكمن خصوصية هذه الغواصة في استخدامها للدفع النفاث بدلا من المروحة، وهو ما يجعل من اقتفاء أثرها أكثر صعوبة، لهذا يطلق على الغواصات ذات الدفع النفاث بـ "الثقب الأسود"، وظلت هذه الغواصة هي الوحيدة الجاهزة للقتال في البحر الأسود.

في أوائل مايو الماضي، أعلن عن اكتمال إصلاح الغواصة، واكتسبت قدرات قتالية وتقنية جديدة، حيث أصبحت تحمل مجمع "كاليبر – ب ل" Caliber-PL، وهو نظام صاروخي يوضع في أنابيب طوربيد الغواصة عيار 533 ملم، ومصمم لتدمير الأهداف السطحية وتحت الماء والأرض.

وبذلك تصبح الغواصة "ألروسا" إلى جانب 6 قوارب وصلت إلى أسطول البحر الأسود في السنوات الأخيرة.

المصدر: تاس