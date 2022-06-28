بيسكوف: بوتين لم يتحدث مع لوكاشينكو عن نقل صواريخ نووية إلى مينسك

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الرئيس فلاديمير بوتين لم يتحدث مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو عن نقل صواريخ نووية إلى مينسك.

وأضاف بيسكوف "الرئيس لم يتحدث عن ذلك. تحدث عن مجمعات قادرة تقنيا على حمل أنواع مختلفة من الأسلحة".

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وعشية اجتماع مجموعة السبع، أعرب قادة مجموعة الدول الصناعية السبع أمس الاثنين عن قلقهم بشأن خطط روسيا لنقل صواريخ "إسكندر-إم" القادرة على حمل رؤوس نووية إلى بيلاروس.