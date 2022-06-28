زيلينسكي يقول إنه سمع من قادة دول مجموعة السبع عزمهم على تزويد كييف بمنظومات دفاع صاروخية

زعم رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي أنه سمع من قادة دول مجموعة السبع عزمهم على تزويد كييف بمنظومات دفاع صاروخية وينتظر تسليمها.

وقال زيلينسكي في فيديو نشرته قناة مكتب الرئيس الأوكراني: "الآن يمكنني أن أقول هذا. لقد سمعت من شركائنا أنه يجب أن تتلقى أوكرانيا دفاعا صاروخيا موثوقا به، ونحن ننتظر توريد المنظومات المناسبة".

وأصدر قادة دول مجموعة السبع في وقت سابق بيانا مشتركا أعربوا فيه عن دعمهم الكامل لأوكرانيا، واستمرار العقوبات على روسيا.

المصدر: تاس