دعا رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، دول مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي إلى منع "سلام سيئ" في أوكرانيا، في إشارة إلى عدم تقديم تنازلات على الأرض من قبل كييف.

وحسب ما نقلته صحيفة "الغارديان" قال جونسون خلال زيارته للعاصمة الرواندية كيغالي، أمس الخميس: "رسالتي إلى زملائي من مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى وحلف شمال الأطلسي، على وجه الخصوص، ستبدو على النحو التالي: الآن ليس الوقت المناسب لتشجيع الأوكرانيين على الموافقة على سلام سيئ، على سلام تتخلى فيه أوكرانيا عن أجزاء من أراضيها مقابل وقف إطلاق النار".

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني أن "ذلك سيكون كارثة".

هذا ومن والمقرر أن تعقد قمة "مجموعة السبع" في الفترة من 26 إلى 27 الشهر الجاري في ألمانيا، وبعد أيام قليلة ستعقد قمة الناتو في مدريد.

تجدر الإشارة إلى أن زير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قال في وقت سابق إن موسكو تعتقد أن الدول الغربية لن تسمح لأوكرانيا بالعودة إلى المفاوضات مع روسيا.

وفي الوقت نفسه، أوضح أنه إذا أرادت كييف استئناف المفاوضات مع روسيا، فإن موسكو ستنطلق من الوضع "على الأرض" وتأخذ في الاعتبار عدم رغبة عدد من المناطق المحررة في العودة إلى سيطرة السلطات الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي