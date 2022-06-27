زيلينسكي يدعو قادة "مجموعة السبع" لإنشاء آلية عالمية لـ"مصادرة الأصول الروسية"

اقترح رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، في خطاب ألقاه أمام قادة مجموعة الدول السبع، إنشاء آلية عالمية لمصادرة الأصول الروسية.

وجاء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لمكتب الرئيس الأوكراني يوم الاثنين، أن "الرئيس اقترح إنشاء آلية عالمية فعالة لمصادرة الأصول الروسية المجمدة أو المصادرة".

ويأمل زيلينسكي أن "تدعم وزارة الخارجية الأمريكية قرار الاعتراف بروسيا الاتحادية كدولة راعية للإرهاب"، كما يريد فرض "قيود جذرية على عائدات النفط الروسية".

وبحسب قوله، يجب زيادة ضغوط العقوبات، على وجه الخصوص، "من خلال الحد من أسعار النفط الروسي المصدر بالقوة".

المصدر: تاس