زيلينسكي يدعو لانضمام أوكرانيا إلى "مبادرة البحار الثلاثة"

شدد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على ضرورة أن تصبح أوكرانيا عضوا في مبادرة البحار الثلاثة.

وقال خلال قمة أعضاء المبادرة المذكورة في ريغا: "يجب أن تكون أوكرانيا عضوا في مبادرة البحار الثلاثة.. يجب أن نجد نسقا يمكننا من خلاله تحقيق هذا الانضمام.. فقط مع أوكرانيا ستكون جميع بلداننا قادرة على تحقيق إمكاناتها".

وأضاف: "اقتراحي الثاني هو تعزيز التعاون داخل المبادرة".

وتضم "مبادرة البحار الثلاثة"، 12 دولة في الاتحاد الأوروبي، هي النمسا وبلغاريا وهنغاريا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وكرواتيا والتشيك وإستونيا.

والغرض من التكتل هو "الحوار الإقليمي حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك".

المصدر: "سبوتنيك"