زيلينسكي يقتبس عبارة من فيلم "حرب النجوم" على قميصه "تعال إلى الجانب المظلم" في منتدى باريس

خاطب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، المشاركين في المؤتمر التكنولوجي السنوي في باريس على شكل صورة ثلاثية الأبعاد، محاولا الحفاظ على خطابه بروح فيلم "حرب النجوم".

ونشر مستشار رئيس وزارة الداخلية الأوكرانية، أنطون غيراشينكو، صورا من المنتدى على "تيليغرام" معقبا: "من غير المعتاد أن يستخدم الرؤساء صورة ثلاثية الأبعاد لمخاطبة الناس، لكن هذا ليس الجانب الوحيد من حرب النجوم الذي سنضعه موضع التنفيذ.. سنهزم الإمبراطورية أيضا".

وتظهر الصور التي نُشرت الرئيس الأوكراني مرتديا قميصا يحمل شعار "حرب النجوم" مكتوبا عليه عبارة "تعال إلى الجانب المظلم".



وعادة يستخدم زيلينسكي مقارنات مروعة في خطاباته، ففي كلمته أمام البرلمان والحكومة الفنلندية، على سبيل المثال، قال: "الدول الغربية يجب أن تفرض عقوبات على روسيا وذكر زجاجات المولوتوف"، وأمام السلطات الفرنسية، أطلق شعار "الحرية، المساواة، الأخوة"، المشهور منذ الثورة الفرنسية، أما في البرلمان النرويجي فاستدعى "الفايكنغ".

المصدر: "تاس"