فلكي سعودي يكشف عن ظاهرة فريدة اليوم: كل العالم سيكون مواجها للكعبة

كشف الخبير الفلكي السعودي خالد الزعاق عن ظاهرة فلكية فريدة سيشهدها العالم، تجعل كل من يقف في أي مكان مواجها للقبلة وهي الكعبة المشرفة.

وقال الزعاق في تدوينة عبر حسابه بمنصة "إكس" أمس الاثنين: "الثلاثاء.. ستكون الشمس باتجاه القبلة على مستوى العالم في تمام الساعة 12:18 م وقت آذان الظهر على الحرم".

غداً الثلاثاء :

ستكون الشمس باتجاه القبلة على مستوى العالم في تمام الساعة 12:18 م وقت آذان الظهر على الحرم …

فالذي يستقبلها في هذه اللحظة فهو مستقبل للقبلة في أي بقعة بالعالم سواء عنده صبح أو ظهر أو عصر

pic.twitter.com/mu3JQjBh6X — د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) May 27, 2024

وأضاف: "الذي يستقبلها في هذه اللحظة فهو مستقبل للقبلة في أي بقعة بالعالم سواء عنده صبح أو ظهر أو عصر".

المصدر: RT