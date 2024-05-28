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فلكي سعودي يكشف عن ظاهرة فريدة اليوم: كل العالم سيكون مواجها للكعبة

العلوم والتكنولوجيا

فلكي سعودي يكشف عن ظاهرة فريدة اليوم: كل العالم سيكون مواجها للكعبة
الكعبة
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كشف الخبير الفلكي السعودي خالد الزعاق عن ظاهرة فلكية فريدة سيشهدها العالم، تجعل كل من يقف في أي مكان مواجها للقبلة وهي الكعبة المشرفة.

وقال الزعاق في تدوينة عبر حسابه بمنصة "إكس" أمس الاثنين: "الثلاثاء.. ستكون الشمس باتجاه القبلة على مستوى العالم في تمام الساعة 12:18 م وقت آذان الظهر على الحرم".

وأضاف: "الذي يستقبلها في هذه اللحظة فهو مستقبل للقبلة في أي بقعة بالعالم سواء عنده صبح أو ظهر أو عصر".

المصدر: RT

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